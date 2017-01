VIDEO: Sin suministro el 30% de las gasolineras en Tijuana

Por: José Luis Camarillo y Alberto Elenes



TIJUANA.- El consejero de la Asociación de Gasolineros de Tijuana, Alejandro Borja, estimó que el 30% de las gasolineras en Tijuana se quedarían sin suministro la tarde de este jueves, pero esto se agravaría para el día de mañana, ya que 50% de ellas no tendría combustible.



"En Tijuana son más de 240 gasolineras que se surten de la planta de Rosarito, de seguir así más de la mitad de las gasolineras en Tijuana no habrá gasolina", expresó.



Mencionó que también el Aeropuerto Internacional de Tijuana sería afectado por la falta de suministro de turbosina.



Afirmó que los bloqueos en la planta de Pemex ubicada en Playas de Rosarito está dando resultados.



"Al parecer ya ha tenido un efecto el bloqueo en algunas gasolineras en el suministro, yo siento que para hoy en la tarde noche muy probablemente más del 30% de las estaciones no tengan gasolina, si no es que más, comprendemos la inconformidad por el aumento de la gasolina", sostuvo.



Por último, dijo que los bloqueos en gasolineras han causado pérdidas económicas, pues se tienen que cubrir los pagos de nóminas y créditos.

A continuación la entrevista por Alberto Elenes: