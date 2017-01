Impuesto adicional a la gasolina sin aplicarse a modernizar Pemex

- Por lo ello, las plantas de Petróleos Mexicanos no se han modernizado y en consecuencia no se produce gasolina y se importa.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- El impuesto adicional a la gasolina no se ha utilizado para modernizar las plantas de Petróleos Mexicanos, por ello en el país no se producen combustibles y se tienen que importar, explicó el secretario de Acción Política de la CROC en Baja California, Mario Madrigal.



"Ese impuesto existe desde hace mucho, es un impuesto especial que se cobra en la gasolina que es lo que hace que nunca sea competitiva, pero también no miramos que se aplique en la modernización de las plantas de Pemex que permitan que produzcamos nosotros la gasolina en lugar que tengamos que estarla importando", sostuvo.



Mencionó que es normal que todos los mexicanos estén molestos tras los incrementos en los precios de las gasolinas y Diesel "son afectaciones en los bolsillos, esto trae consecuencias muy graves que espero que el gobierno esté preparado".



Afirmó que el presidente de la República, el priista Enrique Peña Nieto no tomó la medidas correspondientes para evitar afectaciones en los productos de la canasta básica, a fin de que no les repercutiera la alza en las gasolinas.