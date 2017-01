Intervinieron SITT por renuncia de titular, aclara alcalde

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La intervención del ayuntamiento en el Sistema Integral de Transporte de Tijuana se debió a la renuncia del titular de este organismo, afirmó el presidente municipal de esta ciudad, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

"Porque el señor presentó su renuncia, el dijo ya me voy, renuncio, a pues órale hay que revisar a ver qué nos estás entregando, por eso no hay otra, si no hubiera renunciando con los informes que el oportunamente hubiera entregado, siguieran las cosas, pero nos dice que renuncia, hay que revisar lo que se recibe", dijo.

En este sentido, mencionó que la auditoría que se está realizando al SITT no es nada extraordinario bajo estas nuevas condiciones.

"No hay nada especial para el SITT es como cuando recibimos presidencia, nosotros hacemos una revisión obligada por normatividad, pero no hay nada, yo mejor diría antes de pensar, a ver sector transportista, como le retomamos para echarte la mano y que continúe lo de la ruta troncal, eso es lo vital, si hay irregularidades saldrá en el camino de la revisión que se tiene que hacer", indicó.

Por otro lado, indicó que ya están en comunicación con la federación ante el posible desabasto de gasolina que se pueda registrar en la ciudad.

"Con la anterioridad a ver cómo le van a hacer con el desabasto, es cosa seria, pero más que desabasto es un problema serio, pero más que el desabasto en sí, es la inconformidad ciudadana, se tiene que atender y el gobierno federal tiene que venir a dar explicaciones porque nosotros estamos carentes de mas información parecida y mas que el comentario o falla es ver cómo se va a solucionar", sostuvo.

Sin embargo, el edil indicó que hasta el momento no hay impactos en los servicios de salud y seguridad por esta situación, aunque destacó que ya hay preocupación.

"Hasta el día de hoy tenemos, mañana es lo que no sabemos, hay que ponernos a trabajar con la federación a ver cómo le vamos a hacer con el desabasto, creo que primeramente hay que platicar con la federación y como le están haciendo platicando con los inconformes explicándoles como es y no es vía violencia como se soluciona la problemática, imagínense que una ambulancia no pueda llegar a destino, tengo mucha confianza en que el ciudadano tijuanense entenderá esa parte, coincido con ellos que no es otra cosa que la consecuencia de la devaluación, coincido con ello", concluyó.