Munícipe desmiente saqueos en Tijuana

Por: Esteban Merlo



TIJUANA.- El presidente municipal de Tijuana, el panista, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, aseguró que no se han registrado saqueos en la ciudad.



Durante el desayuno con Contadores, evento en el que partió la tradicional Rosca de Reyes, el munícipe detalló que de dos videos publicados en redes sociales, uno de ellos no fue captado en Tijuana y el otro contiene imágenes exageradas no confirmadas.



Manifestó que no se ha requerido que policías municipales hagan uso de la fuerza, sin embargo, habrá presencia de oficiales en zonas comerciales para evitar que 'malos ciudadanos' cometan ilícitos.



Exhortó a la población a manifestarse de forma pacífica y no saquear como ha ocurrido en otros lugares.