En 100 días se regularizará recolección de basura: Olimpo

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El delegado Municipal del Centro, Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez estimó que en los primeros 100 días de gobierno se regularizará el servicio de recolección de basura en su demarcación.

"Yo creo que en un periodo que no rebase los primeros 100 días de este ejercicio vamos a ver una mejoría significante, no quisiera dar una fecha fatal, no me corresponde como delegado de la zona Centro, pero si puedo comentar que veo los esfuerzos de parte de Obras Públicas de fortalecer esto. Recibimos una capacidad operativa del 47% al inicio de esta administración en el funcionamiento de las unidades, hoy estamos por llegar al 60%, lo cual no es suficiente debido al alto volumen que se genera en la delegación, es la que mas basura genera del resto de la ciudad entre 140 y 145 toneladas diarias. Nosotros contamos con dos unidades diarias y tenemos la capacidad de recoger no más de tres toneladas diarias", dijo.

El funcionario municipal destacó que mientras tanto realizarán campaña de concientización en la Zona Norte de la ciudad, para evitar que los vecinos que sigan sacando su basura a las calles a diario y de forma desordenada.

"Estamos por emprender una campaña de concientización en la zona Norte de la ciudad, toda vez que ahí se recoge tres veces por día la basura y los volúmenes que están presentes en la zona Norte, hablando de la calle Baja California, la Coahuila es alarmante estaremos haciendo campaña de concientización con vecinos y comerciantes, hay mercado sobre ruedas que generan volumen importante de basura y se les pedirá que a cierta hora saquen la basura y que tengamos como ayuntamiento la capacidad de dar el servicio y mantener la vía publica, esta campaña la estaremos haciendo antes de que concluya este mes", señaló.

En este sentido destacó que ya se trabaja con los regidores una propuesta para endurecer las sanciones a quienes no respeten los horarios de recolección de basura, pues incluso ya se han realizado arrestos.

"De hecho ya ha habido arrestos, lamentablemente, sanciones que ya se han impuestos, la delegación estará siendo habilitada al menos con un primer inspector en materia de basura que nos estará apoyando de parte de la Unidad Central de Obras Públicas departamento Recolección de Basura, ya se está lamentablemente previendo la necesidad de imponer sanciones administrativas", concluyó.