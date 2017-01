Gasolineras de Tijuana sin combustible; pérdidas incuantificables

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Más del 50% de gasolineras ya no tienen combustible y las pérdidas para los empresarios son incuantificables, aseguró el presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineros de Tijuana, Alejandro Borja Robles.

“Vemos con suma preocupación el hecho de que hoy en la mañana más del 50% de las gasolineras estuvieran ya sin combustible y con el reinicio del bloqueo la situación se está tornando bastante grave, en el caso de los gasolineros que pagaron la gasolina que tienen más de medio millón, 700 mil pesos en Pemex ya pagado, es considerable, también vemos que si van a estar cerradas las gasolineras se tienen que pagar nomina, servicios y existen bastantes gasolineras que tienen créditos con PEMEX e instituciones bancarias y al hacer el pago a ellos no les va a importar que hay bloqueo o no, son millonarias las pérdidas que está recibiendo el sector gasolinero y también vemos que hay la posibilidad de que todo el sector comercial de la ciudad se ve afectado por desabasto ya que la movilidad de la ciudad está en peligro”, añadió.

Agregó que ya son cerca de 125 gasolineras las que han dejado de prestar servicio por el bloqueo al Centro de Distribución de Pemex en Playas de Rosarito, por lo que dijo desconocer cuanto tiempo tardarán en restablecer el suministro de combustible.

“Es difícil ya ver cuánto tiempo vamos a estar sin producto porque como dije iba a ser un par de días el restablecer las gasolineras, pero ahorita veo con suma preocupación”, señaló.

Luego de asistir a un encuentro de representantes de la Canaco con el secretario de Seguridad Pública, Borja Robles pidió que cesaran los favoritismos en materia de protección hacia algunos grupos gasolineros.

“Se solicitó que hubiera un resguardo en las estaciones porque tuvimos amenazas que iban a haber bloqueos en las mismas gasolineras si se abría el bloqueo que tienen en Rosarito y también queremos pedir que sean justos porque vemos como en ciertas gasolineras de ciertos grupos vemos que hay patrullas, motociclistas, pero en otras que no son parte de alguna cadena importante, si se les olvida como suele suceder vemos un favoritismo de parte de Seguridad Pública en algunos casos, nos dicen que no es cosa del secretario, pero si queremos que tome manos en el asunto porque no es justo que sólo desde ayer hayan gasolineras con patrullas con códigos prendidos que son las que comúnmente tienen esa seguridad y son las que siempre lo tienen entonces venimos a solicitar que haya equidad en esto”, dijo.

A este respecto, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua rechazó tal situación.

“El operativo que tenemos es itinerante, entonces las unidades del sector hacen recorrido preventivo, en algunos casos únicamente lo que se ha provocado es tráfico derivado de las largas filas entonces probablemente hay una confusión que donde ha habido custodia, ha estado facilitando el tráfico habitual, eso debe ser”, explicó l secretario.