Choferes de transporte público detendrán unidades si persisten caos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Luego de que durante casi cuatro días las gasolineras dejaron de ser reabastecidas de combustible por bloqueos de manifestantes contra el gasolinazo en el centro de Distribución de Pemex en Playas de Rosarito, choferes del transporte público se muestran preocupados por la situación que enfrentan, pues tardan hasta una hora en cargar combustible y advierten que de continuar esta situación, tendrían que detener unidades y suspender el servicio.

“La verdad esta duro para nosotros, andamos buscando por todos lados gasolina porque no hay, ya ahorita se sabe que están las pipas abasteciendo las gasolineras, pero esta mañana salgo y veo todas cerradas y asustado hasta que llegue con una que me dijo que no hay de la verde, pura roja, pues échele, está bien cara, tenemos que soportar este problema, es horrible, la verdad hay posibilidad de que paremos los carros, si no como vamos a trabajar”, dijo el chofer, Reyes Centeño Durán.

“Batallando un poquito, haciendo fila en rato, en primero una fila de una hora, pero estamos también apoyando a los que están haciendo su lucha, hasta ahorita no se han parado unidades, pero se va a dar el caso porque está mermando gasolina y estamos batallando para conseguirla, no sé si quieran ponernos una manguera de Pemex de allá para acá, pero no creo”, indicó el chofer, Martín Arellano.

“Estamos como cualquier usuario haciendo la fila hasta atrás como de una hora, así no la estamos aventando”, sostuvo el chofer Manuel.

Y es que a 24 horas de que comenzarán a salir pipas para abastecer de combustible las estaciones de servicio, lo cierto es que aquellas que ya están en funcionamiento se encuentran saturadas de unidades demandando gasolina.