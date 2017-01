Tijuanenses optan por cargar gasolina en SD

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- Los residentes con VISA optaron por abastecerse de combustible en Estados Unidos, esto ocasionó que se realizarán largas filas de espera por el lado de San Ysidro.

A través de un sondeo entre automovilistas que se dirigían a la unión americana, donde en efecto, varios tenían la urgencia de recargar los autos de gasolina, porque ya no había en Tijuana.

Algunos decidieron aprovechar para realizar compras, y no dar la vuelta para una sola cosa.

El viernes varios grupos gasolineros informaban en las redes sociales sobre las gasolineras con las que aún había combustible, sin embargo, esto no ocurrió el sábado y después los gasolineros confirmaron la situación y el domingo se empezaba a restablecer, pero había grandes filas.

"Estamos batallando, hoy se me estuvo terminando la gota, tengo 15 minutos, calculo hasta dos horas de fila, está mal el bloqueo, nos está afectando a todo, para ir al trabajo, alguien tiene que aplicarse", dijo Juan Ramírez en la espera.

"Ya no encontramos gasolina, vamos a San Diego a ponerle, vivo en la Postal, no busqué mucho porque le puse el domingo pero ya se me terminó, yo creo que tardo dos horas para cruzar, vamos por pura gasolina esta vez. El movimiento me parece incorrecto porque están lastimando al mismo pueblo, porque no afecta al gobierno, ellos están en su casa muy a gusto", dijo Sergio García.

"Está medio duro, supongo demorar dos horas, pero nosotros no nada más vamos a cargar gasolina, vamos a comprar, está canijo porque no es como lo esperaba uno, no es la forma de manifestarse", comentó Guillermo.

"Todo Tijuana circulando y no hay gasolina en ninguna parte, tengo dos horas buscando y nomás no hay, no tengo nada de gota, tengo el vehículo apagado a ver si alcanzo a cruzar", relató Vianey Castro.

"Estamos un poco atrasados, me afectó en el sentido de que no me pude mover mucho, estuve limitado con actividades y está mal, no alcancé a cargar en la semana, apenas creo me alcanza para cruzar, sufriendo consecuencias de esa acción, estoy a favor de la manifestación pero creo que en las elecciones podemos manifestarnos de mejor manera", expresó Arturo Cuevas.

Los que no tienen VISA están obligados a esperar para que las gasolineras sean reabastecidas.