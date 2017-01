VIDEO: Tomaría 1 semana restablecer el combustible en las gasolineras

TIJUANA.- Una semana tomaría el restablecimiento de combustible en las gasolineras, informó el consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina en Tijuana, Alejandro Borja Robles.



Durante entrevista en UTV Noticias AM, Borja dijo que las estaciones de zona Centro fueron abastecidas la madrugada de este lunes, sin embargo "se acaba rápido la gasolina".



Manifestó que la federación nuevamente afectó a la región #1 que corresponde a Tijuana y Tecate, pues no favoreció con estímulos fiscales como sí lo hizo en Nuevo Laredo "nos excluyen".



El consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina en Tijuana, confió que el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, sea enérgico en el tema de los incrementos de las gasolinas.



A continuación la entrevista íntegra realizada en UTV Noticias AM: