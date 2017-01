Amenazan transportistas con paro este martes desde las 6 am

- Paros escalonados de transportistas de no aprobarse tarifa emergente.

- Transportistas solicitan a munícipe dialogo cara a cara y no mensajes por redes sociales.

- Choferes insisten en tarifa emergente, 3 pesos para empezar.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Transportistas de Tijuana harían un paro de servicio a partir de este martes desde las 06:00 a las 10:00 de la mañana si el presidente municipal no atiende su petición de aplicar una tarifa emergente, informó el presidente del Frente Transportista de la ciudad, Gabriel Lemus.



Afirmó que si la autoridad municipal no atiende la solicitud, los trabajadores del volante acodarían paros totales.



"Empezaríamos con paros, serían paros de servicio, creo yo que bastantes unidades probablemente más del 60% de las unidades no saldría a trabajar y posteriormente hasta lograr un acuerdo con el resto de los transportistas para iniciar con paros totales", expresó.



Lemus pidió al munícipe de Tijuana tratar el tema con los transportistas cara a cara y no mediante por mensajes por redes sociales.



"Al día de hoy no hemos tenido contacto con el presidente, al día de hoy lo hemos visto en redes únicamente, lamentablemente pues estamos viendo que una situación de un problema como el que estamos viendo pues debe de alguna manera convocar a una reunión con los transportistas inmediatamente, eso nos desalienta", expresó.



Por su parte, el secretario del Sindicato General Fernando Amilpa CTM, Baltazar Gómez, hizo un llamado a los regidores del Cabildo de Tijuana y al presidente municipal para que respalden el ajuste emergente a la tarifa.



El presidente de la Alianza Transportista, Rafael Flores García, también exigió la aplicación del aumento al servicio, en tanto, se realiza un estudio como establecería la Comisión del Transporte.



Enfatizó que los choferes no pueden seguir esperando la decisión del munícipe panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro "no pues alcalde apelamos a que no había el punto de vista político, nada más que había la necesidad de muchos choferes y transportistas, con exhortos a que se esperen no van a llevar de comer a sus casas".