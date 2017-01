Continuaron las largas filas para cargar gasolina en Tijuana

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Automovilistas siguen haciendo largas filas para cargar combustible pues la mayoría de las gasolineras continúan cerradas por problemas de suministro.

Y aunque por algunas horas se activa el servicio en algunas estaciones, lo cierto es que la alta afluencia de personas en carro y a pié rápidamente agotan el suministro de gasolina y dependiendo de los horarios, automovilistas hacen filas de entre 20 minutos y una hora, dependiendo de la ubicación de la gasolinera.

De esta forma algunos automovilistas lamentaron el incremento al combustible, sin embargo, aunque se muestran a favor de la lucha contra el “gasolinazo”, no respaldan las formas como ocurrió en Rosarito, donde durante 4 días manifestantes bloquearon el centro de distribución de Pemex.

“La verdad fueron unos 20 minutos, ya no traigo gasolina, todo el fin de semana no salí por lo mismo, si los apoyos, pero sin agredir a las personas, pero si están afectando bastante, yo todo el fin de semana no salí, ni trabaje por lo mismo”, dijo Humberto Pérez.

“Este es el primer día que he hecho hoy, pero nos tenemos que aguantar. No estoy de acuerdo, cada día estamos peor, no eran las formas, hay muchas formas de hacer las cosas, pero sin lastimar tanto al pueblo”, indicó Mario Guzmán.

Luis es un chofer de transporte público y dice que tenía dos días sin trabajar por la falta de combustible.

“Desde el viernes pasado ya no había el servicio, ahorita tenemos paradas casi 50 ó 60 unidades y apenas ahorita nos están dando de a poquito a los que tienen más viajes tienen. Voy a dar el servicio hasta el miércoles a lo mucho, un tanque me da tres días, ganamos por día y todo el fin de semana no trabajé”, detalló.

El señor Severo dijo que desde que inició este año ya no movía su carro, pues ya no le alcanzó para comprar el combustible y fue hasta hoy que pudo comprar un galón.

“Ya tengo como 15 días desde que empezó todo este conflicto me quede sin gasolina, ya tenía como 10 días que no lo usaba hasta ahorita, desde que empezó enero ya no me alcanzaba para la gasolina. Yo mi carro lo llenaba con 250, ahorita estamos hablando de 450, ahora estirones, dejando de comprar cosas. Estuvo bien el movimiento, pero ya ve mucha gente no apoyo, es que cuando gobierno se pone en su plan ya no se puede hacer nada, ellos dicen que eso es y eso es”, deploró.