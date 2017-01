Destacan compromiso de alcalde de no subir el predial

Noticias Relacionadas Alcalde de Tijuana firma compromiso con manifestantes

- Piden al Estado no reemplacar y a la federación bajar la gasolina.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- Integrantes del movimiento Ciudadanos Unidos de Tijuana destacaron el compromiso del presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, de no subir el impuesto predial durante su administración.



"En Tijuana ya hicimos un logro ¿cuál fue el logro? que ayer el presidente municipal nos firmó donde no va a subir en su gestión el predial en sus tres años y vamos ir al Cabildo a pronunciar todo esto y decirles que el regidor que no esté de acuerdo sacarlo a los medios", afirmó el profesor Juan Ramírez Sánchez, de Ciudadanos Unidos de Tijuana.



Mencionó que si alguno de los regidores no apoya la moción de los ciudadanos "sería un traidor a Tijuana eso es con respecto al municipio".



El docente Juan Ramírez Sánchez, dijo que buscarán dialogar con el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid para solicitarle que "no se privatice el agua, porque el agua al entrar en infraestructura es privatizar el agua".



Agregó que solicitarán dar marcha atrás al reemplacamiento dado que representa otro golpe a la economía "porque las palcas nos van a costar mil 200 más".



Por último, aunó seguirán exigiendo al gobierno federal bajar los precios de los combustibles, gas LP y luz doméstica.