Le impiden pasar su carro a fraccionamiento por no pagar mantenimiento

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Residente de un fraccionamiento en esta ciudad denuncia que le impiden ingresar su vehículo hasta su vivienda por retrasos en el pago de cuotas de mantenimiento.

La señora Eva Alvarado indicó que adquirió su casa en el fraccionamiento privado Residencial Los Pinos, sin embargo, por un olvido no pago los 250 pesos de cuota para mantenimiento, por lo que la noche el guardia de seguridad le impidió el acceso a su vehículo junto a otros seis vecinos que no pagaron a tiempo, por lo que al reclamar en la administración le informaron que aun y cuando el contrato que firmó no establece esas medidas, pueden tomarlas porque así lo establecen las cláusulas generales.

“El problema es que estamos teniendo en Residencial Los pinos es que con un día que te atrases en el pago del mantenimiento nos están negando el acceso al fraccionamiento con el carro porque se supone que estamos usando el portón eléctrico y al no pagar el mantenimiento de áreas verdes y recolección de basura no nos dejan entrar al fraccionamiento y los carros se quedan afuera del fraccionamiento, siempre lo han hecho, nos hemos ido a queja, les lleve el reglamento que me dieron y les dije que las clausulas no lo decían en ninguna parte, que dice que si no pagamos nos iban a poner una multa o sanción por cada día que nos estuviéramos retrasando, pero me dijo la señorita que es la contadora ellos nos pueden agregar las clausulas porque son generales y se van agregando conforme va corriendo el tiempo y no está estipulado. En la noche regrese y vi que son 6 carros, una persona no quería dejar su carro afuera”, mencionó.

Ante esta denuncia, el abogado especialista en derecho civil, Carlos Atilano Peña indicó que es ilegal el prohibir el paso a pie o al vehículo de un inquilino de este tipo de fraccionamientos, por lo que esto debe ser denunciando ante el Ministerio Público y las delegaciones municipales.

“Es ilegal porque si las personas adquieren la vivienda con un cajón de estacionamiento que es una parte proporcional de la hipoteca cuando se hace la adquisición, entonces es parte de la propiedad se está impidiendo hacer uso y disfrute de su propiedad que está incorporada ante indiviso del inmueble. Los contratos son un acuerdo de voluntades es de carácter bilateral, no se puede establecer una disposición o estipulación por una sola de las partes, debe ser convenida, si no está convenida no la puede establecer por una de las partes en este caso la administración, sería ilegal también, le podrán dejar de dar servicio de recolección de basura, algunas cuestiones de alumbrados en áreas comunes, verdes, seguridad, pero el acceso no lo pueden restringir, tienen que ir al MP y en la misma delegación para que tomen nota y se haga una inspección de parte del delegado sobre el régimen de condóminos”, comentó.