Bloqueos no fueron pacíficos; justificada, la intervención policiaca

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El bloqueo a las instalaciones petroleras y a la aduana no son manifestaciones pacíficas ya que tan sólo usar palabras altisonantes y estar involucrado con personas que atropellan policías y avientan piedras justifica, de acuerdo a la ley una intervención policiaca violenta, afirmó la presidenta de la Barra de Abogadas de Tijuana, Erika Santana.

“Deliberadamente se atropella a individuos, personas que cumplen con su trabajo, su obligación que tienen un modo de vida que lo hacen por un sueldo, que tienen una familia esperando, eso no es pacífico. No es pacífico estar ofendiendo a las personas con palabras altisonantes porque difieren de su manera de pensar. No es pacífico manifestarse tirando piedras porque se exponen a más violencia. La multitud sin orden y dirección puede ser peligrosa y si no hay orden nos exponemos a la represión porque se tiene que restablecer el orden social y ahí las facultades que se les dan a las diferentes autoridades para que lo hagan, ahora dentro de esa represión o volver las cosas a una normalidad deben de respetarse los derechos humanos”, comentó.

Agregó que los bloqueos a la aduana ponen en riesgo la soberanía nacional.

“En la aduana está muy peligroso el asunto porque es el acceso a un país, delimitamos nuestra soberanía junto a la de ellos, estanos exponiendo la soberanía nacional y la paz social de todos y ese camino de violencia es muy largo, muy peligrosos y tenemos un vecino gigante, con un hombre irracional que lo dirige y nos estamos exponiendo a muchas más cosas provocando violencia a novel nacional para que nos vengan y repriman los imperialistas”, expresó.

Finalmente, la abogada mencionó que existen otras vías de lucha pacíficas y jurídicas para que la sociedad se oponga a decretos de gobierno que vulneran su economía.

“Entiendo que es una época difícil pero tenemos vías jurídicas, de manifestarnos, el amparo individual, el colectivo para lo de la gasolina, el recurso de inconstitucionalidad, diferentes recursos jurídicos para podernos defender y protestar contra los decretos y las leyes recientes que consideramos violan nuestros derechos”, especificó.