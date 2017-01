Fuera de servicio almacén de residuos peligrosos de empresa en Tijuana

TIJUANA.- El área de almacén de residuos peligrosos de la empresa Pacific Treatment Enviromental Services en Tijuana, Baja California, se encuentra fuera de servicio, tras el incendio ocurrido el pasado 22 de diciembre, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).



La compañía es una prestadora de servicios dedicada a la recolección, transporte y almacenamiento de Residuos Peligrosos generados de terceros.



Los inspectores de la Profepa llevaron a cabo un recorrido por las instalaciones de la empresa que comprenden las áreas de oficina, estacionamiento y almacén de acopio de residuos peligrosos.



Durante la visita, comprobaron que no se realiza ninguna actividad dentro del almacén ni se observó acopio o reciclado de nuevos residuos peligrosos. También se visualizó una caja de tráiler estacionada afuera del almacén de residuos peligrosos vacía, para evitar que los transeúntes se acerquen al área.



En un comunicado, dio a conocer que se verificó que el personal de la empresa trabaja en las instalaciones que ocupan las oficinas, área que no sufrió daños por el incendio.



En una reunión con personal del Departamento de Bomberos de Tijuana se informó a la Profepa que aún no se emite el Parte de Bomberos para autorizar el acceso al almacén de Residuos Peligrosos.



La empresa propietaria se hará cargo de su disposición final adecuada una vez que el Departamento de Bomberos de Tijuana lo permita y también remediará cualquier daño que resulte de este accidente.



La Profepa dará seguimiento a los trabajos de saneamiento y disposición final de estos materiales peligrosos y constatará que su disposición sea la correcta a través de una empresa autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de conformidad con la normatividad ambiental vigente.