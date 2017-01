Desabasto y fuga de consumidores en Tijuana

Por: Alberto Elenes



TIJUANA.- A pesar de la liberación de las instalaciones de Petróleos Mexicanos de Playas de Rosarito y reiniciar con el suministro de combustible a las estaciones de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, sigue habiendo desabasto de combustible hasta en un 60% en las gasolineras, aseguró el consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEG) , Alejandro Borja.



“En varias zonas de la ciudad aún no hay gasolina y si llega la gasolina se acaba rápidamente, hemos visto como vienen los carros siguiendo a las pipas, entonces es difícil, comprendemos la irritación de los consumidores, pero estamos haciendo lo mejor que se puede” expresó.





Miembros de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana mencionaron que continúa el desabasto y a pesar de que algunas estaciones llegan a tener combustible en cuestión de horas vuelven a quedarse sin gasolina derivado a las compras de pánico que se presentan.



“Va a llevar yo creo más de una semana para que se normalice el inventario normal de todas las estaciones” comentó Borja.



Otra de las inquietudes de los miembros de la APEGT es la fuga del 20% de consumidores que se registra en ciudades fronterizas como Tijuana, donde automovilistas ante la falta del combustible y su elevado precio en territorio mexicano optan por cargar en Estados Unidos generando grandes pérdidas económicas para los empresarios del sector.



“Que te puedo decir un 15, 20% se puede llamar, cientos de miles de pesos seguramente que se está perdiendo a parte vemos como muchos de los esos consumidores que van a Estados Unidos van seguir haciéndolo, más cuando no se sabe ciertamente cuando va a estar esto normal”.



Ciudadanos fueron cuestionados al respecto y esto fue lo que nos comentaron:



SONDEO:

Tijuanenses Cargando Gasolina en San Diego, California

Primer cliente entrevistado:

“Es una barbaridad, no sé porqué suben los precios. Y sale más barato aquí lógicamente ya ahorita que en México. - ¿Más o menos de cuanto es el ahorro? – Aproximadamente unos 50 de dólar en un galón”.



Segundo cliente entrevistado:

“Más económica que en Tijuana, que en México. - ¿De cuánto es el ahorro? – Pues supongo que de no mucho, pero rinde más aquí la gasolina, allá (en Tijuana) se va como agua y en dólares allá vale cerca de casi 4 dólares el galón, aquí te sale 2.79”.



Tercer cliente entrevistado:

“Por la economía ahorita, la gasolina mejor calidad y más barata, yo calculo que alrededor de unos 6 dólares más o menos por cada llenada de tanque.



Cuarta clienta entrevistada

“Pues debido al gasolinazo y a los salarios que tenemos aquí en México pues no nos conviene estar poniendo acá”.



Un empleado de una de las gasolineras de San Diego revela que las ganancias han crecido un 40%.



Por su parte Pemex ha informado que hasta el momento han efectuado 613 viajes en las últimas 60 horas distribuyendo 9 millones 207 mil 609 litros de gasolina magna, 211 mil 080 de Premium, 1 millón 312 mil 870 litros de diesel y 1 millón 468 mil 990 de turbosina.