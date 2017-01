En 48 ó 72 horas quedaría lista la red gasolinera de Tijuana

- Piden evitar compras de pánico para lograr abastecer las estaciones.



Por: José Luis Camarillo



TIJUANA.- En un lapso de 48 ó 72 horas quedaría lista la red gasolinera de Tijuana que integra 240 estaciones, informó el presidente de la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana, José Luis Noriega.



Detalló que al momento sólo el 35% de las estaciones en la ciudad presenta el problema de desabasto.



Pidió a los automovilistas evitar compras de pánico, de lo contario no lograrían abastecer todas las gasolineras.



"Exhortamos a la comunidad pues a no realizar compras de pánico, comprar solamente el combustible que se va requerir y esto nos va a poder ayudar a poder darle la cobertura a toda la ciudad", sostuvo.



Manifestó que por la contingencia algunas pipas abastecedoras resultaron afectaciones "al día de hoy Pemex ya está operando normalmente, no hay ningún tipo de bloqueo, pero varias de sus unidades en este caso pipas de abasto quedaron dañadas".