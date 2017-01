Faltan maestros y pagos; suspenden actividad en escuelas de Tijuana

Noticias Relacionadas Gobierno iniciará pago de nómina para interinos a finales de enero

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- En apoyo a maestros interinos que durante todo el ciclo escolar no habían recibido sus respectivos sueldos, padres de familia cerraron la Escuela Primaria Acamapichtli en la colonia Reforma, pues de nueve grupos con los que cuenta el turno matutino, seis se quedaron sin clases por indicaciones del sindicato ante el incumplimiento en el pago de honorarios.

La directora del Plantel, Beatriz Arias indicó que oportunamente reporto esta situación al Sistema Educativo.

"Los papás ya no aguantaron más y esta fue la decisión que ellos tomaron, la supervisión me dice que notifica a la parte oficial de la situación que presenta la escuela y estamos a la espera de que ellos me digan qué va a pasar porque yo no puedo meter a ningún maestro que no venga de la parte oficial", dijo.

El representante sindical de esta escuela, Pedro Fernández Rojas indicó que en esta sección escolar existen cerca de 40 maestros interinos a los que no les han pagado sus sueldos, algunos hasta por más de un año.

"Tenemos a 6 compañeros interinos, los cuales hasta hoy desde agosto a la fecha no se les ha cubierto su salario, tampoco tienen prestaciones de servicios médicos y estamos exigiendo a la autoridad que se les pague a los compañeros, también comentar que en la zona escolar son cerca de 40 maestros que están en las mismas condiciones, en Tijuana son cerca de 320 maestros que no se les ha cubierto el salario, incluso había un maestros en esta escuela que tiene as de 2 años sin recibir salario, entonces el posicionamiento por parte de los maestros por indicaciones de nuestra secretaria General, María Luisa Gutiérrez Santoyo es que los interinos que nos les han cubierto su pago no se presenten a trabajar", señaló.

La señora Jazmín Rivera advirtió que hasta que el Sistema Educativo solucione esta situación el plantel permanecerá cerrado, pues en el turno vespertino también faltan cuatro maestros interinos.

"Los maestros interinos están trabajando bajo protesta porque no están recibiendo sueldo alguno desde agosto del año pasado, el año pasado fue lo mismo. Nosotros tomamos el acuerdo de cerrar la escuela para ver si llegamos a una negociación con los demás padres porque hay muchos que no están viniendo, están cómodamente en su casa, queremos pedir el apoyo de todos los papas para que nos apoyen para que se solucione el problema. Nadie del SEE se ha presentado aquí, estamos esperando el TV que también se va a unir a cerrar la escuela y ahí son 4 grupos sin maestros mas los 6 de nosotros ya son 10", sostuvo.

Por otro lado, la escuela Jesús Díaz Martínez, de la colonia Buenos Aires también carece de cuatro maestros que suspendieron clases por falta de pago, como lo expuso la señora, Socorro Suárez.

"Salieron de vacaciones y entraron a la escuela, tuvo el niño dos días clases y me mandan a decir que hasta nuevo aviso van a tener clases porque a los maestros interinos no les han pagado y la maestra de mi niño es interina", subrayó.

En este sentido la directora del plantel, Laritza Liliana Barba indicó que en su escuela faltan tres maestros, mientras que en el vespertino se requieren cuatro y por tanto se dejaron de dar las clases en los grupos, aunque el SEE les notificó que en esta semana contaría con el personal faltante.