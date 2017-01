Importación de autos se reduce 50%; buscan modificar decreto

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.-Una comisión de representantes de Canaco busca ante autoridades de la Ciudad de México modificar el decreto para importación de vehículos, pues en los términos actuales su capacidad de tramitación se ha reducido al 50% informó el tesorero del grupo especializado autos de este organismo, Guillermo Rojas Gómez.

"Si tenemos limitaciones y obvio cualquier negocio quisiera hacerlo más rentable, ahorita la forma en que estamos importando del 2007 al 2012 que son carros que por modelo y año son más costosos, mientras que pudiéramos abrirlo un poco más abajo para hacer más atractivo los precios, por eso no cuenta lo mismo un carro, 2004, 2005, 2006 que un 2007 al 2012, la inversión es más alta y más limitada porque antes comprábamos 4 o 5 2002 y ahora solo alcanza para un 2007 o un 2008", dijo.

Indicó que ante esto los representantes de la Canaco buscan modificar algunas reglas bajo en materia de precios estimados, y que se abra el abanico de modelos que pueden tramitar.



"Nosotros tenemos unos temas pendientes ahí algunas solicitudes que hemos hecho al gobierno federal que no nos ha resuelto y estamos tratando de impulsarlas, una de ellas es que se nos revise la forma en la que tributamos, nosotros importamos a través de un listado que se llama Precios Estimados que son a partir del 2008 y en la actualidad ya no existen varias de las líneas que veníamos importando, por lo tanto se nos encarece porque nos mandan a genéricos y eso trae un costo muy grande de los carros que no viven en ese listado, el domingo salió una comitiva por parte del presidente del grupo especializado de autos, el señor Fernando Parra y Gilberto Leyva a tratar algunos asuntos relacionados a estos temas, para que se revide el listado y los modelos que no están ahí, aparte de una solicitud que habíamos hecho para que se abra mas el abanico, estamos pidiendo importar del 2000 al 2012, pero hasta la fecha no tenemos una respuesta", señaló.

Ante esto mencionó que las ventas de este sector han caído un 60%.

"Nuestro alcance de compra se ha disminuido, además de nuestro campo de venta también, pudiéramos estar al parejo con un carro nacional y estaríamos muy por debajo de un nacional, creo que nuestras ventas han caído por arriba del 60%", concluyó.