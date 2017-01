Piden apoyo para bebé de 1 mes que inducirán a coma

Noticias Relacionadas Solicitan donadores para un bebé

TIJUANA.- Familiares del bebé Mathías de un mes de edad, piden el apoyo de la comunidad a través de la cuenta BBVA BANCOMER 4152 3132 1641 7159, pues lamentablemente el menor no ha mejorado y ya no requiere de donaciones de sangre.



Acorde a los médicos, Mathías será inducido a coma pues su cerebro no ha presentado avances.



Mathías fue trasladado del cuarto #8 del Hospital de la Mujer al Hospital General de Tijuana (HGT).



Los interesados en ayudar a Mathías, pueden contactar a Edgar de Alba padre del menor mediante el número celular 664-130-31-41.