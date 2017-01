Denuncian ruido día y noche en tortillería del Guaycura

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La tortillería del Fraccionamiento Paseos del Guaycura opera día, y noche afectando a vecinos de las inmediaciones con el ruido de sus máquinas para la producción.

La señora Mónica López es una de las residentes de este fraccionamiento, y una de las más afectadas por la operación de la tortillería que se ubica sobre la Avenida Indio Americano, pues asegura que cuando inicialmente se abrió el establecimiento se acordó que sólo expendería ahí tortillas, mas no que ahí se procesarían por lo que ella y vecinos de la privada de enfrente hoy se quejan de que dicho negocio opera diariamente desde la media noche hasta las 4 de la tarde, por lo que toda la noche y parte del día escuchan el operar de las maquinas y música.

"Aquí cerca de ni esta la tienda y la tortillería, pero quiero que chequen que el permiso que ellos tienen es empezar a trabajar a las 5 o 6 de la mañana, pero es molesto porque empiezan a las 11:40 de la noche y hasta las 4 de la tarde están trabajando y quieras o no son casi 15 o 17 años que están aguantándose las máquinas y golpean las maquinas y golpean las maquinas a las 2 o 3 de la mañana y luego la música y no te dejan dormir, dejan de trabajar como seis horas nada mas, aquí ellos juntaron firmas con los vecinos, se hicieron juntas y dijo que ella iba a traer hieleras aquí a vender, pero a los 4 o 5 años ella metió las máquinas para hacer producción de tortilla y metió dos, a las 12:00 de noche empieza una maquina y a las 2:00 empiezan con la otra máquina y ya he tomado videos con la música porque no te dejan dormir y con los vecinos de enfrente se quejan de lo mismo", indicó.

Cabe mencionar que en la tortillería en cuestión que está asentada en una zona residencial, una de sus trabajadoras reconoció que existen dos turnos de trabajadores desempeñándose en el establecimiento, y una de las jornadas laborales inicia a las 12:00 de la noche.