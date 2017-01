Reclaman porque pagan predial pero no recogen la basura

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Vecinos del Fraccionamiento Paseos del Guaycura reclaman a autoridades municipales que desde diciembre les suspendieron el servicio de recolección de basura, por lo que se han visto obligados a contratar servicios particulares a pesar de que pagan su predial.

La señora Lorena Aviña, residente de una de las 20 privadas que integran éste fraccionamiento indicó, que a mediados del mes pasado los camiones de basura del Ayuntamiento de Tijuana suspendieron el servicio.

"Hace un mes no pasa y si mira el cochinero para allá, muchos nos hemos dado a la tarea de contratar una recolectora privada y la verdad sale muy caro porque el servicio del ayuntamiento se suspendió, he escuchado en las noticias que los camiones no sirven y que más del 50% están descompuestos y el ayuntamiento no ha invertido dinero, no se le ven las ganas y nosotros seguimos pagando el predial y todos nuestros impuestos, así que se nos hace injusto la verdad, estos nos está costando 100 pesos al mes y con la cuenta de enero está muy difícil estar pagando porque esos 100 pesos al mes sirven para dos galones de leche", indicٗó.

En el mismo tenor se manifestó la señora Amanda Reyes, "el principal problema es que la basura dejó de venir desde antes de Navidad, aquí la privada está infestada de basura y podemos tener infecciones, de repente dejo de pasar, pasaba cada dos semanas, otras cada tres semanas, pero desde Navidad ya no pasa, no nos hemos quejado por lo mismo que decidimos pagar porque igual no hacen caso y por eso decidimos contratar una empresa privada que viene cada semana y tenemos que pagar 100 pesos".