Inspectores de reglamentos, dolor de cabeza de comerciantes del Centro

Por: Esteban Merlo

TIJUANA.- De acuerdo con el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Guillermo Díaz Orozco, los inspectores de reglamentos se siguen aprovechando de la ignorancia de los pequeños comerciantes, pues siguen extorsionando a los negocios.

Dijo que hace poco enviaron un requerimiento en un establecimiento, pero no estaba el dueño, por lo tanto este era nulo, pero como desconocen estos puntos legales los dueños, pues los inspectores llegan con la intención de multarlos o extorsionarlos con una “mordida”.

Este caso se encontraba dentro de un centro comercial, era un local, cuando regresaron con la excusa de ya haber dado el requerimiento, estos intentaron clausurar, pero no contaban con que se comunicaron con otros grupos, y recibieron asesoría de expertos a tiempo.

Indicó que están trabajando de la mano con el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y de la Asociación Mexicana de Contadores, para que apoyen con asesoría.

"Cuando llega el inspector dan multas de 40 salarios mínimos, mas gastos de ejecución 555 pesos, aceptan mochada y lo rebajan a 4 ó 5 salarios mínimos, se va contento contribuyente pero no debía pagar nada", explicó.

Aclaró que no están en contra de que hagan su trabajo, al contrario, si un negocio tiene que ser multado por no cumplir que se le pague como deben, pero no pueden aprovecharse del reglamento aún no claro para los comerciantes con "ilegalidad".