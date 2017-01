VIDEO: Agreden a un adulto mayor por reclamar aumento arbitrario

TIJUANA.- El Señor Raúl Domínguez denunció que el transporte aumentó de forma arbitraria, pues en la Ruta que va del bulevar 2000 al Centro, el chofer del camión Azul y Blanco número 626 le cobró Ocho pesos no importándole que se trate de una persona de la tercera edad, una semana antes le había cobrado seis pesos argumentando el alza de gasolinas.

El afectado narró que cuando hizo el reclamo al chofer por no contar con un documento oficial para tal aumento, el chofer le contestó " -y si no está usted de acuerdo, ¡Bájese!, es más yo lo puedo bajar en cualquier momento que se me ocurra si no le parece, es más ¡bájese!.

- y que abre la puerta y casi, casi me empujó para abajo, yo no me dejé y me volví a sentar", explicó.

El señor Domínguez señala que los otros pasajeros también protestan pero les dice "es más díganle a cualquier agente de tránsito, ellos están de acuerdo con nosotros", ante tal respuesta se quedan temerosos por no saber exactamente lo que sucede.

No es la primera vez que se denuncian los aumentos arbitrarios en el transporte público de Tijuana, pues con el pretexto del alza de la gasolina son varias rutas las que han aprovechado para hacer aumentos, aunque la autoridad municipal, señaló que ha levantado más de 40 multas a transportistas que no han respetado la tarifa oficial.

Sin embargo a pesar de las multas siguen los agravios, pues a través de redes sociales, son muchos los usuarios que dan cuenta de los abusos, a continuación algunas de las denuncias:

LORENA

"Le comento lo que pasó en la mañana yo vivo en la libertad el taxi me costó 12 pesos y trabajo en Río, tomo uno (taxi) que va a la (Colonia)20 de noviembre y me cobró 15 pesos lo malo que le había dado 20 pesos y le dije que no estaba autorizado el aumento del transporte y me comento que unos de los taxis verde ya traía esa cantidad, si me molesté porque yo escucho las noticias y que todavía no estaba autorizado y que me puse a pensar tengo que levantarme para temprano para ya no gastar tanto en transporte. Un taxista de la libertad me dijo que solo dicen que van a subir un peso, es decir en total 13 pesos y dice el taxista yo la verdad si me dan 12 ni modo un peso no es nada y el otro taxista lo tomé en el Calimax del Río y me baje donde está el Hospital Ángeles y me cobro 15".

MARIANA

"En la ruta Delicias-Centro, que normalmente cuesta $13 pesos, están cobrando $16 transportes Azul y blanco, (..) Ósea, ¿todos están subiendo sin autorización ? Aparte en Tijuana tiene uno de los precios más caros en transporte, ya ni chingan (sic)"

RAMÓN

"Qué bueno que nos informan de que no hay aumento en las tarifa ya que mi esposa diario usa esa ruta para trabajar y siguen cobrándole 14 enterado". (Se refiere a los Taxis de la línea 24 de febrero).