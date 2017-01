Siguen denuncias por aumento arbitrario al transporte

Noticias Relacionadas VIDEO: Agreden a un adulto mayor por reclamar aumento arbitrario

TIJUANA.- Debido al incremento del precio en la gasolina transportistas de Tijuana han aumentado su tarifa como es el caso de los taxis de ruta Jibarito-Centro que de 12 pesos pasaron a 15, incrementando 3 pesos al costo, denunció uno de los usuarios, José Luis Briseño a RCN 1470.

“Yo me trasladé hacia mi centro de trabajo en la escuela Alba Roja y me cobraron por la mañana 12 pesos pero ya al retornar a mi casa ya me cobraron 15 pesos y me dijo el chofer que muchos de sus compañeros de trabajo no sabían que ya había aumentado y pues me cobró 15 pesos”, detalló el denunciante.

Cabe resaltar que en días pasados, el Ayuntamiento de Tijuana afirmó que, a pesar de la inestabilidad económica por la que pasan los bajacalifornianos, el servicio de transporte no se aumentaría, por lo tanto, es ilegal está acción y lo más recomendable es que denuncien ante la Dirección de Vialidad y Transporte.

Las personas que sean víctimas de este abuso pueden tomar el número de unidad y llamar a los teléfonos de la dirección para interponer su queja. También sugieren que si se ponen agresivos los choferes se les paguen para evitar una agresión violenta de su parte y, hacer hincapié del pago en la denuncia.