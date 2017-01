VIDEO: 'De todos modos mañana vas a pagar $16' responde chofer

TIJUANA.- Desde que arrancó el 2017 algunos transportistas han aprovechado que subió la gasolina para arbitrariamente subir las tarifas del transporte.

El problema se recrudeció esta tercer semana del año, pues el problema se extendió a varias líneas de transporte desde camiones, hasta taxis.

Justamente este día llega una denuncia de una usuaria:

"Quiero denunciar al camión 572 Azul y Blanco Ruta Delicias Corredor 2000, cobró 3 pesos más cuando no está autorizado el aumento y aparte grosero. Sé que la denuncia debe ser en Tránsito y Vialidad pero no creo que hagan algo. (...) Le pidió el chofer a una señora que se callara pero a un joven que le reclamo no le dijo nada. Hay una parte en el video en el que se alcanza a ver el numero de camión, estaba obscuro porque apagó las luces del camión" expuso mediante un correo electrónico.

En un video de apoyo se escucha el dialogo entre el chofer y la usuaria y el chofer, donde este en un momento le que la llevará gratis, pero que se calle.

-Te llevo gratis mija pero ya cállate, dijo el chofer

-La joven respondió, no yo aquí tengo, te voy a dar los once pesos

-Algún día vas a pagar los 16, ahora o mañana de todos modos, contestó el Chofer

-Hasta que diga el anuncio, respondió nuevamente la joven.

Después siguen el diálogo, pero es inaudible en algunas partes.