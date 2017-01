No habrá revés al gasolinazo, prevé experto

- Existe falta de proyección sobre el presupuesto gubernamental.

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Probablemente las manifestaciones y movilizaciones que se han realizado hasta la fecha, podrían ser en vano, ya que muy probablemente el gobierno federal no dé marcha atrás al incremento del precio de la gasolina.

“Es indudable que tanto el gasolinazo como del agua son cuestiones que tenían que suceder, porque venimos pagando artificial de la gasolina, hay críticos que dicen que nosotros no ganamos nuestro salario mínimo, no está a la altura de un galón de gasolina, esa es otra realidad, pero el gobierno federal ya no puede costearlo, pero a la par podría hacer otras cosas para que su gasto fuera menor y poder contraer éste precio de la gasolina”, dijo el coordinador de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la IBERO Tijuana, Gonzalo Manrique.

El grave problema ha sido que el gobierno federal le ha faltado proyección sobre el presupuesto, no ha sabido administrarlo y lo viene utilizando en cuestiones que tal vez no son necesarias, consideró.

“Éste último impuesto o esta última resorte como le llama, que le adicionaron al precio de la Gasolina y al IEPS, está calculado de acuerdo al consumo normal que se hace en México a que en vez que la autoridad recaude 75 mil, recaude 200 mil millones de pesos, es muchísima la falta de proyección real que hace nuestros gobiernos”, indicó.

Y es que en el gasto general del presupuesto de la federación está destinada la cuarta parte a sueldos y solamente el 17 y 18% a inversión como son carreteras, calles, puentes y todo lo que genera desarrollo y empleos directos e indirectos.

“Una estrategia completamente errada de nuestro secretario de Hacienda en sentido de que hace falta más inversión y menos cobros de impuestos, te comparto una percepción de la mayoría de la gente, pague más IVA desde el 2012 para acá, pago más IEPS desde el 2012 para acá y la gente que o paga impuestos sigue sin pagar impuestos, no es que nosotros queramos que se les impongan a lo mejor los altos impuestos que si pagamos, pero no se ha hecho el esfuerzo que se había prometido por ampliar la base gravable, entonces hay muchas acciones que el gobierno puede emprender o que pudo haber hecho antes de aventarnos el gasolinazo”, subrayó.

El impacto del gasolinazo se ha visto ya mediante las manifestaciones como la del fin de semana, directamente también los transportistas están pidiendo un incremento a sus tarifas y la compra de pánico de combustible, señal de la preocupación de la ciudadanía al tener un futuro incierto de lo que nos depara.