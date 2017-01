Siguen cerradas 5 escuelas de Tijuana por falta de pago a maestros

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Debido a la falta de pagos a maestros interinos, cinco escuelas de educación básica en esta ciudad se mantienen cerradas, a pesar de que entre el 25 y 27 de este mes será cubierto el adeudo a cerca de 350 maestros estatales y federales en estas condiciones, infirmó el delegado del SEE, Adrián Flores Ledesma.

"Algunas de las escuelas nos dicen que hasta que no le paguen a mi profesor no vamos a abrir la escuela y algunos maestros dicen que hasta no tener su cheque no regreso a trabajar y eso estamos trabajando con las organizaciones sindicales que ya hay una garantía de pago porque ya está un trámite, ya está reflejado en pantalla y ellos pueden consultar que esta su trámite asignado para el día de pago, pero no los podemos adelantar del 25 porque son procesos que tiene que ver con el banco, la Secretaría de Finanzas y con el proceso propio del sistema, esperamos que a partir del 25 ya no haya ningún adeudo con los maestros estatales interinos que están cubriendo liberados. Cerrados planteles en su totalidad son alrededor de 5, pero en otros no se está presentado el interino y los que están cerrados son las de nueva creación, donde todo el personal es interino y ahí están sin clases desde el 4 de enero, ahí hemos platicado con los padres particularmente los que se han manifestado ayer y hoy en el bulevar 2000", indicó.

Agregó que las escuelas que se encuentran cerradas son principalmente las de nueva creación, pues maestros y padres de familia se niegan a reanudar clases hasta no recibir sus pagos que finalmente recibieran el 25 de este mes para el caso de los 150 interinos estatales, y el 27 a los 195 federales.

"Todas estas las está asignando servicio y al corte que llevamos al cierre de ayer ya llevan 120 maestros, pero ahí dependemos que el maestro idóneo acepte el lugar que le están proponiendo, todavía traemos algunos que no han llegado los maestros de servicio y tienen que agotar el listado y el compromiso del Servicio Profesional para que ya podamos saber si el sindicato va a proponer", indicó.

En este sentido, el diputado local del PRI, Bernardo Padilla Herrera indicó que se reunió con Ledesma Flores para conocer la situación de una escuela en la Sánchez Taboada, así como de algunos maestros que se encuentran en una situación difícil por no haber cobrado su sueldo desde que inicio el ciclo escolar

"Tenemos conocimiento de un maestro de hasta un año, otros desde agosto que de los interinatos que deben ser cubiertos tanto del sistema federal y el estatal, hoy asistimos a la escuela Junípero Serra en la Sánchez Taboada para escuchar a los maestros y la gente esta desesperada, hay un reclamo a que la autoridad estatal reaccione al tema de educación y habrá una pronta respuesta en dos semanas para el pago de los maestros, pero te puedo decir que los maestros que atendimos en la mañana tendrán un apoyo de gestión de tu servidor para aminorar la carga que están pasando. Creo que no se vale son 9 mil 900 días que lleva gobernando el PAN en Baja California ellos tienen la administración y el tema financiero en el estado, ellos fueron hace unos meses a cabildear con los diputados su presupuesto, ellos son los administradores del recurso deben de exigir y tumbar puertas, no es posible que tengamos una mujer embarazada con 7 meses de embarazo que en 8 meses no le han pagado y no tiene la posibilidad de cubrir su gestación ante el servicio médico que le corresponde", concluyó.