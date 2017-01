VIDEO: Sin acuerdo con municipio; subimos tarifa $3: transportista

- Esto, con todo y multas, acepta el transportista.

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- A pesar de no contar con una autorización oficial del Ayuntamiento de Tijuana para incrementar la tarifa de transporte público, representantes de las diversas organizaciones que ofrecen este servicio han acordado que continuarán aplicando el aumento de tres pesos al pasaje, aun y cuando sigan siendo multados por la Dirección de Transporte y Vialidad.

El coordinador de Unión de Transportistas, Germán Martínez Cochran sostuvo que las diversas organizaciones han homologado este incremento, por lo que pidió a la sociedad comprender la situación que están enfrentando, pues desde hace años los concesionarios han tenido que subsidiar el servicio y con el “gasolinazo” tienen que aplicar un aumento de tres pesos.

Luego de que representantes de diversas organizaciones transportistas se reunieran con regidores del municipio de Tijuana, el representantes de la línea Verde y Blanco reconoció que no han llegado a ningún acuerdo con las autoridades municipales, por lo que mientras hacen los estudios correspondientes para determinar el monto del incremento oficial a la tarifa del transporte público, ellos seguirán aplicando los tres pesos.

Sin embargo, el líder transportista negó que existan algunos chóferes de las unidades que han aplicado incrementos superiores a los tres pesos acordados, por lo que están consientes en que seguirán siendo multados, pero no por ello dejarán de hacerlo.

“No podemos llamar un acuerdo porque ellos piden un poco más de tiempo para hacer los estudios económicos para saber la realidad de lo que se puede aumentar porque saben que es imperioso aumentar porque no hay servicio público más caro que el que no se tiene, entonces tenemos que estar dándole servicio a la población, entonces hicimos un ajuste, nos fuimos a lo último nada más para salir adelante por eso aumentamos tres pesos, ya estamos aplicándolos porque de no hacerlo, nos van a dejar los choferes los carros ahí y no se va a dar el servicio", dijo el transportista.

"Yo le puedo darle un altero así de infracciones que ya nos han levantado en mi grupo y a los demás también les han estado levantando infracciones, lógico ellos hace su parte y nosotros la nuestra. No creo que haya alguien tan abusivo que haya aumentado 5 pesos, nosotros aumentamos 3 pesos porque si aumento más para que no se vaya mi público con el compañero. Les pedimos que nos entiendan y nos comprendan, no somos los transportistas los que creamos el problema, sino el problema lo creo el gobierno por la ineptitud y sinvergüenzas de los diputados”, agregó.