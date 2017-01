Poste de la CFE en peligro de caer en vivienda; se reportó hace un mes

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Residente de la calle Piñata, de la colonia Artesanal pide a la CFE que atienda el problema de un poste que está en riesgo de caer sobre su vivienda pues, a pesar de que lo ha reportado desde hace más de un mes, siguen sin resolver el problema.

La señora, Adelina Alonso quien es una vecina del lugar explicó que desde diciembre se levanto el reporte a la CFE, por el riesgo que implicaba el poste, sin embargo, días después trabajadores de la paraestatal acudieron al lugar desconectaron la energía y trabajaron en el, pero de nada sirvió.

"Desde que empezaron las lluvias, unas tres o 4 semanas, de hecho ya vinieron los de la luz a arreglarlo, de hecho cortaron toda la luz y dijeron que necesitaban removerlo y no han hecho nada, es más les habla uno, les hacemos los reportes y no hacen caso se está yendo de lado y el problema es que va a caer encima de la casa, de hecho la señora le puso todo lo que está ahí, cemento y piedras, pero como esta mojado abajo, eso no lo va a sostener", explicó.

A este respecto, la señora, María Guadalupe Acosta Luna, quien es la residente de la casa 5502 del callejón Piñata explicó que este mismo martes acudió a la CFE a insistir en su reporte, pero debido a que les advirtió que Uniradio estaba en el lugar enviaron una unidad con otro poste para reforzar el que se encuentra debilitado, sin embargo, la unidad se les descompuso.

"Esta desde el 23 de diciembre puse el reporte, vinieron hasta el 28, nada más le escarbaron a un costado, le metieron piedras y les dijes que se fijaran lo que hicieron porque le metieron piedras y el poste con el aire y como hicieron más ancho el agujero, el poste se va a salir y me dijo que yo le eche mas tierra porque de verdad no está segura, yo le eche cemento y piedra y me dijo que si se vuelve a aflojar nos llama, pero hoy que fue a la CFE me dijeron que ya iba el ingeniero y les dije que bueno porque se van a topar con Uniradio y dicen que esto ya se transcendió, pero sucede que vinieron arreglarlo, pero se les descompuso el troque y aquí los tengo atorados, traían un poste para traer un poste enfrente para amarrarlo, pero está descompuesto", concluyó.