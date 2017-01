Listo albergue por lluvias; indigente dice que no iría

Por: Carlos Linaldi

TIJUANA.- El DIF habilitó un albergue en el gimnasio de la Unidad Deportiva Tijuana, para recibir a eventuales damnificados de las lluvias pronosticadas para las próximas horas. Tiene capacidad para 150 personas y cuenta con cocina, e instalaciones sanitarias.

"Es un espacio que nos permite prestar estos servicios dignamente, de camas, de comedor, sanitarios, e insumos para atender a esta población", dijo la directora del DIF Tijuana, Delia Ávila.

Según la funcionaria, se atenderán a las personas sin distinción, si se trata de colonos o personas en situación de calle.

"Tienen un perfil diferente, sin embargo, también son personas que requieren ser asistidas", sostuvo.

En la calle Segunda, de la zona Centro, personas sin hogar buscan refugio del frío y la lluvia bajo cualquier techo. A ellos, nadie los ha invitado a un albergue, sin embargo, no todos están dispuestos a mudarse de ahí.

¿Se iría a algún albergue si se lo ofrecen del municipio? no... ¿Por qué no?. No me gusta, por eso vivo en la calle, porque no, dijo un indigente.

También está abierta la posibilidad de abrir albergues en delegaciones de ser necesario.