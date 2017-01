Deportado denuncia que dan prioridad a extranjeros

Por: Carlos Linaldi

TIJUANA.- Esteban García es un migrante recién llegado a esta ciudad. Procede de Estados Unidos y fue enviado a la frontera luego de enfrentar un proceso de deportación.

Ahora denuncia que ha pasado cuatro noches a la intemperie, en la Calle Segunda de la Zona Centro, prácticamente sin comer, ya que en los albergues, asegura, le dan prioridad a los haitianos.

"Que no tienen cupo, porque están ayudando a los de Haití, no sé qué privilegio le dan a ellos, no tengo nada en contra de los de Haití, creo que debe haber igualdad entre un ser humano... ha de ser difícil pasar la noche aquí... sí, por el frío, me regalaron esta chamarra, para aguantar, en lo que recibo ayuda", señaló el migrante deportado Esteban García.