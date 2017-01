Profeco sin quejas por supuestos abusos en gasolinerías

Noticias Relacionadas Profeco suma 120 verificaciones a gasolineras en 72 horas

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Gasolineros no están robando combustible pues Profeco no tiene quejas o reportes formales, a pesar de que ciudadanos insisten en denunciar este tipo de prácticas en estaciones de servicio, afirmo el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California, Julio Felipe García.

"Es una percepción colectiva sobre el robo de combustibles, aquí lo que hemos mantenido es un operativo dese oficinas centrales, ellos mandan brigadas especiales para este tema en particular, pero hemos pedido la colaboración de aquellos que ven una mala práctica que lo denuncien ante Profeco y registren el número de estaciona de servicio porque denunciamos en general que es responsabilidad de nosotros atender, pero nos facilitan si nos dicen que gasolinera tiene una mala práctica,. Este año ha sido muy activo para evitar que no hubiera el ocultamiento de combustible y no tenemos número significativo de quejas, lo que hacemos es el monitoreo de quejas en redes sociales y medios de comunicación para estar atentos a lo que se dé en cualquier circunstancia", dijo.