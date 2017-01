150 bomberos de Tijuana en alerta por lluvias

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Incidentes menores se han registrado en lo que va de este fenómeno meteorológico, aunque cerca de 150 elementos entre operativos y administrativos de la Dirección de Bomberos Tijuana se mantienen en alerta por posibles situaciones que se pudieran registrar de aquí hasta la próxima semana, informó el titular de esta dependencia, Carlos Gopar Uribe.

“La Dirección de Bomberos ha atendido 68 servicios, ninguno relevante por el tema de la lluvia, quizá lo más aparatoso hace algunos minutos fue un vehículo que fue arrastrado en el Cañón del Pato y terminó en el desarenador por eso no estacionarse en los cañones, ni en lugares donde el paso del agua pudiera arrastrar un vehículo y siempre hemos mencionado no cruzar venidas rápidas de agua. La mayor problemática que se nos ha presentado fue hace una semana en la colonia Obrera, donde una Calafia tratando de cruzar se quedó varada y se tuvieron que rescatar 7 personas, sin lesiones, pero muy asustados, el pronóstico extendido que nos da Protección Civil Municipal no es nada alentador”, agregó.

El director de Bomberos reiteró el llamado a las más de 6 mil viviendas que han sido etiquetadas con señalamientos rojos o amarillos para que estén pendientes de posibles deslaves y se comuniquen al 911 en caso de observar alguna situación que se pueda agravar.

“Si alguna persona tiene duda por su barda o con algún factor de riesgo que automáticamente active el 911, la idea es que acerquemos personal de nosotros con protección civil, seguridad pública y se atiendan estos reporte que en otras ocasiones no se atienden al momento. Tenemos costales de arena en la Dirección de Bomberos a quien los necesite para hacer una barricada o quiera desviar el flujo de agua a sus viviendas”, comentó.

En este sentido reiteró las zonas que son preocupantes por ser consideradas de alto riesgo en este tipo de condiciones debido al reblandecimiento del suelo por las lluvias que se registraran durante seis días.

“Nos preocupa la Sánchez Taboada, Pórticos de Santa Fe, la Obrera, algunos cañones de Tijuana, 10 de Mayo, Nido de las Águilas son puntos que en el Atlas de Riesgo de Tijuana ya fueron ubicados y las personas fueron informadas, en este momento ya tenemos 2,500 teléfonos de las viviendas etiquetadas y tenerlos, pasarlos al C4 para que le ganemos al pronostico emitir un llamado a esas viviendas e informales que viene una tormenta para que se pongan en lugar seguro”, refirió.