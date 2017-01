El domingo decidirán si habrá clases el lunes en Tijuana

TIJUANA.- Si habrá o no clases este lunes en Tijuana se dará a conocer el domingo a mediodía a través de la línea telefónica 6 33 50 00, informó el delegado del Sistema Educativo Estatal en la ciudad, Adrián Flores.



"Invitar a los padres de familia a que a partir del domingo por ahí del mediodía consulten el (6) 33-50-00 para que estén informados respecto a la reanudación o si continúa la suspensión el lunes", expresó.



Fue este jueves 19 de enero cuando el SEE determinó que no impartir clases los días jueves 19 y viernes 20 en nivel básico en los turnos matutinos y vespertinos en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate.



A continuación la entrevista íntegra realizada en UTV Noticias AM: