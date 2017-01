- Son el resultado del frente frío que azota la zona de Tijuana.

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Árboles caídos y postes dañados en diversos puntos de la ciudad son el resultado del frente frío que azota la zona de Tijuana.

Ejemplo de ello ocurre en Santa Fe, pues en su bulevar a la altura de la segunda sección presenta más de tres árboles caídos desde hace una semana cuando fueron derribados por el pasado frente frío y que siguen invadiendo en su mayoría la vialidad o el camellón central, pues algunos vecinos han procedido a concentrar ahí las ramas que han caído por los fuertes vientos.

Los postes caídos también se presentan en diversas zonas de la ciudad y uno de ellos no arrastró a los demás porque tuvo la fortuna de quedar recargado sobre la barda perimetral del Centro de Adiestramiento Regional de la Segunda Zona Militar ubicado en la carretera Rosarito-Tijuana, situación que antes del medio de este lunes fue atendida por personal de la CFE.

Y de manera paralela trabajadores de la CFE atendieron los llamados de los vecinos de la colonia Sánchez Taboada, ya que en la Esquina de Casiopea y Bolleros uno de los árboles cayó sobre el cableado eléctrico a las 3 de la madrugada de este lunes dejando sin energía a varias cuadras de la colonia.

“Se cayó a las 3:00 am, no lastimo nada gracias a Dios, se oyeron truenos y desde entonces no tenemos luz, a ver si en unas tres horas ya tenemos luz”, dijo uno de los vecinos de la delegación Sánchez Taboada.

Y aunque existen zonas como el bulevar Cuauhtémoc, donde es sabido que existen constantes deslaves de lodo sobre la vía, los accidentes no dejan de registrarse, sobre todo cuando un taxista de Rosarito se patinó, dio vueltas y terminó siendo impactado por un automovilista en sentido contrario.