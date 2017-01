El muro existente entre México y Estados Unidos, inútil: Bustamante

Por: Carlos Linaldi M

TIJUANA.- El muro existente entre México y Estados Unidos no sirve para nada, dijo Jorge Bustamante Fernández, decano de los investigadores del tema migratorio del Colegio de la Frontera Norte, quien afirma que tal iniciativa es un símbolo de que Estados Unidos ve a México como enemigo.

"Esta amenaza de que para Trump México es un país enemigo, contrasta con una realidad de los muros que conocemos, el de Tijuana hace 25 años, no ha servido para nada, no han detenido ni el contrabando de armas, el contrabando de drogas, el tráfico de personas, no ha servido para nada hasta ahora", señaló.

La voluntad política del presidente de México y el respaldo de la comunidad, jugarán un papel muy importante en los próximos días.

Bustamante refirió a la cancelación del viaje a Estados Unidos por parte de Enrique Peña Nieto.

"El gesto de hoy, de cancelar la visita a Washington es un gesto positivo, en la dirección correcta, es consistente con lo que pensamos muchos mexicanos, que con Trump no hay nada que negociar, porque lo que quiere es imponer lo que se deriva de su noción de asimetría de poder y que México es un país enemigo", subrayó.

En circunstancias anteriores, se ha propuesto a los mexicanos no consumir productos estadounidenses, pero ha habido una respuesta muy limitada.

"No todos los mexicanos se la creen a esas amenazas, creen que Estados Unidos sigue siendo un país amigo. No lo es ya. Dejó de ser país amigos, pero hay mexicanos que no lo creen", sostuvo.

Parte de la respuesta a la política norteamericana debe ser aplicar impuestos en la misma medida que lo haga Estados Unidos, para responder con la misma fuerza en que Trump ataque a México, una reciprocidad reconocida y aceptada en el derecho internacional, así como fortalecer el mercado interno, es decir, consumir más productos y servicios nacionales, lo que haría que se fortalezca nuestra economía.