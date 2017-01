Arriesga la vida tratando de destapar desarenador

Por: Carlos Linaldi M

TIJUANA.- El pasado fin de semana le presentamos en este espacio, el momento en que un taxi colectivo fue arrastrado por una fuerte corriente de agua y cae al desarenador ubicado en el Cañón del Pato.

Las cámaras y micrófonos de Uniradio regresaron a este sitio, a una semana del suceso, para encontrar a una persona, identificada como Daniel Contreras. Arriesgando la vida, ya que utilizando una varilla, ya que utilizaba una varilla, y con el cuerpo en el agua, trataba de destapar la alcantarilla central del desarenador.

Su objetivo, según nos dijo, es que baje el nivel agua y rescatar el vehículo, que continúa sumergido. Alguien tiene que hacerlo, dijo, ante una autoridad municipal que no se inmuta ante el azolve que presentan las instalaciones.

“Estoy destapando porque no viene la carapila a sacar el lodo, está tapado y el señor del taxi quiere sacar su taxi, y quiere que se desagüe la pila, el caño está tapado, pero es muy arriesgado... sí, yo me lo estoy aventando, para que el señor saque su taxi, porque no vienen a sacar el lodo, nada”, añadió Contreras.