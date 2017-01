Sin esquemas para reubicar a familias en zonas de alto riesgo

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El Ayuntamiento no tiene esquemas para asistir a personas que deben ser reubicadas de sus viviendas por estar en zonas de alto riesgo, afirmó el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro quien destacó están buscando soluciones a las casas que se vieron dañadas en estas lluvias en la zona de Camino Verde, mismas que ya son 24.

"Yo entiendo la incomodidad de las personas a las que les dice que se tienen que salir de sus casas porque se va a caer, es una situación psicológica muy fuerte, no es nada mas de convencerlos, de salte y lleva tus cosas y las familias no se quieren salir porque el albergue no es suficiente, es temporal y la pérdida es total, yo soy de la idea de que uno salvaguardar la integridad física en los albergues y después vemos", señaló.

Y aunque en colonias como Sánchez Taboada aun existen familias habitando sus casas en calles que han sido consideradas de alto riesgo de colapsar, el alcalde destacó que se exploraran algunas alternativas de solución.

"No hay dinero, habría que ver si con las asociaciones de ciudadanos que podrían ayudarnos, pero debemos esperar que nos informa Protección Civil para seguir nosotros", indicó.

Por su parte, el director de Protección Civil de Tijuana, José Rito Portugal precisó que en Camino Verde han etiquetado 24 casas con un sello rojo, y aun pueden ser más.

"De acuerdo a lo que hemos estado monitoreando, desde el sábado en la tarde se etiquetaron 13 viviendas en rojo y una amarilla, ayer ya se incrementó y hoy en la mañana se etiquetaron otras más, estamos hablando ahorita de 24 viviendas en rojo y dos en amarillo, esto va a avanzando, se está asentando la tierra, está presentando los mismos síntomas de Anexa Miramar, ya la mayoría de las viviendas ya desalojaron, ha habido atención, el delegado de Sánchez Taboada hizo acto de presencia, al grado de que hay dos familias de 4 adultos y 8 niños albergados en la subdelegación de Camino Verde", sostuvo Rito Portugal.

Agregó que en Camino Verde la gente sigue construyendo sin medir consecuencias.

"Usted voltea y al ratito se va hacer otra parte, están los asentamientos con cortes muy fuertes y siguen construyendo, hay casas de 3 pisos hasta con albercas en Camino verde y ahora no se ocupa ser ingeniero, es gravedad, peso, acumulamiento de agua, todo eso", explicó.

En cuanto a la situación que existe en la zona de alto riesgo en Sánchez Taboada, destacó que aun cuando siguen habitando familias sus casas con sellos rojos, Protección Civil no puede hacer más por ellos.

De parte de Protección Civil es eso, sensibilizar a la persona que se encuentra en alto riesgo y que no se salga porque no tiene a donde irse es decisión de ellos y tendría que entrar otra autoridad a llevarles un ofrecimiento.