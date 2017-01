Pide ayuda; comienza a colapsar su vivienda por deslaves

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Exlideresa del PAN en Camino Verde pide a autoridades municipales que la apoyen, pues en su vivienda ubicada en la calle Víctor Islas Parra ha comenzado a colapsar por el lodo, y llantas que se deslavaron en estas lluvias.

La señora María Angélica Mujica Valdez, quien en estos momentos se encuentra discapacitada, dijo haber apoyando al PAN desde Ernesto Ruffo Appel hoy pide ayuda a las autoridades municipales pues al parecer el lodo y las llantas han caído de uno de los cerros que están debilitando la estructura de su vivienda marcada con el numero 13317, lo cual la ha obligado a salir de la casa y asentarse en un local que está dentro de su misma propiedad.

En este sentido destacó que no sólo su vivienda está siendo afectada, sino las que se encuentra de manera contigua, por lo que pidió que Protección Civil inspecciones la zona, y ofrezca alguna alternativa de solución.

"Ahora en las lluvias no se si se me cayeron las llantas, pero la señora que me ayuda a recoger el lodo, pero se me vino todo, me tuvieron que bajar acá todo porque estaba inundada, todo lo que se me echo a perder y lo q quiero es que me ayuden con un muro de contención atrás, es la primera vez que me pasa, yo soy sola, no tengo quien me ayude, pero se les vino el cerro y no quieren, allá ellos", expresó.