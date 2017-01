Empresarios llaman a ciudadanía a sumarse al amparo vs el gasolinazo

Por: CarlosLinaldi M.

TIJUANA.- Empresarios llaman a la ciudadanía a sumarse al amparo que presentarán contra el aumento al costo de la gasolina. Quienes deseen participar, deberán entrar a la página de internet noalgasolinazo.org y llenar el formato, con doce firmantes.

Luego, deberán imprimir el formato y llevarlo a cualquier estación de gasolina, a las oficinas del Consejo Coordinador Empresarial o al despacho del abogado, Adolfo Solís Farías.

"Simplemente tienen que entrar a la página, llenar doce nombres, mandar a imprimir una hoja tamaño oficio y depositarla en cualquier urna de las 540 estaciones del estado, traerla a la oficina del CCE, o a mi oficina, trae un código de barras, con ese código de barras se trata de verificar la autenticidad de los nombres, y sólo yo tendría acceso a todos esos datos y esa información, para proteger y tutelar todas aquellas firmas que se junten por parte de la población", dijo Solís Farías.

Estarán recabando las firmas hasta el siete de febrero. El amparo busca que se revierta el precio del combustible al 31 de diciembre de 2016, tratar de revertir a un precio cierto los aumentos del 2017, ya que estos podrían ser de uno a cuatro pesos adicionales por litro en los próximos meses.

Excluyen a los partidos políticos. Ellos ya tuvieron su oportunidad de realizar las modificaciones legislativas necesarias.

"Muchos partidos políticos se han acercado a apoyar y se les ha dicho que no, y creo que es buen momento de decirle a todos esos partidos que este no es un movimiento de partidos, no nos interesa su participación, ellos han tenido oportunidad de realizar sus modificaciones legislativas", indicó.

Afirman que jurídicamente el amparo tiene la fuerza necesaria, sólo con la participación de los empresarios, pero invitar a la ciudadanía es una forma de presionar políticamente a la autoridad, para que vea que tienen el respaldo popular.

"Sería muy positivo que la sociedad se integre, porque si el gobierno ve que solo lo firmamos una, dos o tres personas, no le pone importancia a sus medidas y va a continuar con los gasolinazos", subrayó.

El aumento a los combustibles va en contra del fortalecimiento del mercado interno, tan necesario ante la situación que prevalece respecto al gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos.

"Fíjate el impacto en la canasta básica, por el abasto a la proveeduría desde el interior del país, de la movilidad urbana de nuestros trabajadores", sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Humberto Jaramillo.

Los gasolineros estiman que las ventas de combustible han caído las ventas un 30 por ciento este año.

"El sector unido, empresarial y gasolinero, vamos a tener que buscar temas de competitividad, ser creativos", explicó el presidente de Onexpo, Roberto Medina de la Torre.