Se incrementarán migrantes varados en Tijuana por Trump: experta

Por: Alberto Elenes

TIJUANA.- Ante las medidas migratorias asumidas por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump el flujo migratorio a ese país podría quedarse varado en la frontera norte de México, incluyendo los que están dentro de la denominada migración forzada como son los haitianos.

“Están en espera de que lleguen cubanos también, porque ya se endurecieron las leyes contra los cubanos que antes eran muy benignas para los cubanos en Estados Unidos y lo que está pasando es que ya los están deportando, a los haitianos y toda la gente que está llegando y ya muchos de los haitianos no se van a querer ir, entonces eso va aplicar también a mexicanos que buscan asilo, porque hay también muchos, me dijeron, gente de Guerrero y de Michoacán que están varados aquí y que seguramente ya no van a poder acceder al acilo en Estados Unidos”, dijo la investigadora del Centro de Investigaciones Sobre América de Norte de la UNAM, Ariadna Estévez.

Este impacto que generaría para ciudades como Tijuana, desde el punto de vista de la investigadora de la UNAM, sería benéfico, sobretodo en caso de que se pudiera consolidarse una colonia por ejemplo de haitianos.

“Los enriquecería mucho en términos culturales, de lengua, etcétera y yo creo que eso es una posibilidad, que se haga una comunidad haitiana y fuerte, y yo creo que es bueno para Tijuana”, señaló.

Uno de los factores que estará enfrentando también México es el incremento de las deportaciones principalmente de quienes en la actualidad se encuentran en alguna prisión estadounidense, para lo que nuestro país deberá implementar programas.

“Es un reto enorme, pero que se va hacer, son mexicanos, no se les puede negar que entren a su tierra aunque hayan delinquido y tienen que haber una política pública destinada a eso, una política de empleo, inserción”, subrayó.

La doctora Ariadna Estévez estuvo en la Colegio de la Frontera Norte donde impartió a maestros y alumnos de los doctorados y maestrías la conferencia denominada “¿Migración forzada o desplazamiento forzado?: derechos humanos, movilidad y capitalismos necropolíticos.”