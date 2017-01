Piden no comprar en EU un mes y evidenciar importancia de mexicanos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Llama el presidente de Canaco, Gilberto Leyva Camacho, a no comprar nada en Estados Unidos durante un mes para mostrarle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump los impactos que pueden tener los mexicanos en su economía.

"Yo invito a los ciudadanos a que tengamos un acto de patriotismo y en estos momentos hagamos un acuerdo en que los tijuanenses nos vamos a cruzar la línea y no vamos a comprar ni unos chicles para que este señor entienda que eso no va a acabar de la noche a la mañana, ya son costumbres, inercias que se han hecho por muchísimos años en las que los americanos viene a Tijuana consumir como los tijuanenses vamos al otro lado a comprar, y quiero decirte que la balanza es mucho más grande de la compra de mexicanos en Estados Unidos que los americanos en Tijuana", indicó.

Luego de las advertencias hechas por el gobierno americano sobre la posibilidad de incrementar aranceles a importaciones mexicanas, el líder de los comerciantes en Tijuana demandó al gobierno federal mexicano establecer políticas de protección hacia las empresas del país como lo hace el presidente estadounidense para cuidar a los inversionistas.

"Pienso que si el presidente Peña no se pone las pilas con la situación que estamos viviendo, la mera verdad es que no quiere a México, lo que debe entender es que debe haber una apertura de competencia, pero que nos de las herramientas y mientras aquel hombre está buscando lo mejor para sus empresarios y si ven la nota de ayer en la que dice que va a regular el 75% de la problemática para aperturar una empresa y les va a dar facilidades y nosotros no vemos aquí esa contundencia o ese empeño del gobierno de apoyarnos, estamos en una desventaja tremenda. Tiene que haber un apoyo contundente a las pequeñas y medianas empresas porque son manejadas por familias", sostuvo.

En este sentido destacó que los tres niveles de gobierno deben generar facilidades a las empresas para que puedan operar, y con ello contrarrestar la crisis económica que se avecina por las políticas que pueda implementar el vecino país del norte.

"Todos estamos preocupados, pero no debemos preocuparnos, si nos ocuparnos, siento que si tenemos el apoyo contundente de los 3 niveles de gobierno para superar la crisis vamos a salir, pero para eso debemos hacer muchas cosas, por ejemplo, en lo municipal hay que entrar a una reforma regulatoria contundente donde aperturar un negocio sea en 24 horas, no en 24 meses, en el tema del Estado ver que las tarifas no se incrementen en algunas cosas no se incrementen en forma alarmante para que el sector no siga afectándose, en el federal debe haber un nuevo esquema de gobierno que nos entienda como zona fronteriza, que no es fácil competir con el país más rico del mundo y la quita economía en el caso de Baja California y Tijuana más que nada", concluyó.