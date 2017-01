Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) registró en la temporada de lluvias que se presentaron en días pasados 138 reportes de ingreso de agua residuales a viviendas en diversas partes de la ciudad, mismos que atendieron y generaran el respectivo pago por daños, aun cuando estos se debió al colapso de redes de drenaje por la presencia de basura, informó el director de este organismo, Jesús Lemus Zendejas.

“En tiempo de lluvia desgraciadamente el ciudadano no tiene la cultura de poner la basura en su lugar y toda el agua de lluvia nos arrastra la basura a pluviales y drenajes, tenemos saturación de drenajes que no están diseñados para llevar basura, sino aguas residuales, cuando hay lluvia ingresa a los drenajes y hay ciudadanos que abre los drenajes para que se vaya el agua de lluvia, complicado controlar al ciudadano para que no haga eso y consecuente nos explotan los drenajes y por eso ven las fugas de agua residual en las alcantarillas. En este periodo de lluvia tuvimos 138 reportes de ingreso de aguas residual a domicilios que atendimos con la garantía al usuario de resolverle, limpiarle, desinfectarle el domicilio y pagarle los daños que haya ocasionado, aun y que hayan sido por una situación atípica”, señaló.

Aun cuando no definió el monto del costo que tendrá para la paraestatal el pago de los daños ocasionados por tales afectaciones, el funcionario mencionó que tan sólo en una vivienda el pago alcanzó los 250 mil pesos.

“Ahorita sería muy aventurado decir cuánto vamos a pagar, pero te puedo decir que este año tuvimos una fuga de drenaje por un colapso de una tubería y le pagamos al ciudadano 250 mil pesos por un solo domicilio. Pusimos el doble de personal en el telefónico en el 073 porque no nos dimos abasto a contestar teléfonos, toda la gente que tenia agua en su patio la miraba gris y pensaban que era de drenaje y tuvimos que estar atendiendo todas esas, incluso las que no eran de drenaje”, indicó.

Finalmente hizo hincapié en la necesidad de que algunas zonas de la ciudad sean declaras como inhabitables por los riesgos que enfrentan de constantes escurrimientos, y deslaves.

“En esos domicilios donde detectamos que hay escurrimientos en lluvias que son permanentes, esos junto con Protección Civil debemos darle otro tratamiento deben ser decretadas como zona de peligro para que la gente no viva ahí, y así como hay Lomas de cCerros que se pueden desbordar por tierra o piedra esas zonas en condiciones atípicas deben ser declaras no habitables”, concluyó