Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Abuela de una menor de edad que sufrió aparentemente severos maltratos físicos en manos de su madrastra durante más de tres años, hoy pide a la Procuraduría General de Justicia que agilicen sus procesos, pues a un año de tener a su nieta bajo su cargo no hay avances para procesar a los responsables, además de que la demanda de pérdida de patria potestad contra los progenitores y la exigencia a ambos padres de pagar pensión alimenticia, sigue sin surtir efectos.

La señora María Isabel Angulo Lomelí expuso a Uniradio que el pasado seis de diciembre de 2015 su hija Araceli “N” interpuso una denuncia ante la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar en contra de su exesposo Octavio René “N”, quien es Policía Municipal de Tijuana y su pareja Zulma Xiomara “N” por los supuestos delitos de lesiones a menores o incapaces, violencia familiar, encubrimiento por favorecimiento y omisión de cuidados ya que una de las dos hijas que había procreado con él, y que tenía bajo su custodia más de tres años presentaba lesiones que al parecer demostraban que padecía del síndrome de “niño maltratado”.

La abuela explica que la menor que en ese entonces tenía 10 años fue hospitalizada en el ISSTECALI por los golpes que presentaba en el cuerpo y donde se determinó que registraba dos fracturas de cráneo y otra en uno de los brazos que habían sanado con anterioridad, además de lesiones corporales que incluían quemaduras en sus áreas genitales, pezones dañados por pellizcos y hasta el pabellón de uno de sus oídos deformados, pues a decir de la menor su madrastra Zulma Xiomara constantemente la jalaba del oído, retorcía sus pezones y golpeaba constantemente con diversos objetos durante el tiempo en que vivió bajo la custodia de su padre.

“Pedirle a la PGJ a ver si agilizan un poco más el caso que ya tiene más de un año y hasta ahorita no se ha hecho nada. Yo tengo a mi nieta desde el 18 de diciembre del 2015 porque me mando llamar el MP que si yo la podía tener o se iba a ir al DIF y como no quise, desde entonces yo la tengo. Cuando se puso la denuncia ella estuvo internada en el ISSTECALI para verificar todos los daños que ella traía, ella resulto con fracturas, quemaduras en sus partes por un encendedor y todo su cuerpo estaba golpeado, la oreja esta deformada porque ella comenta que todos los días le jalaba la oreja y se la torcía la esposa del papá, ella se llama Xiomara y es ella”, señaló.

Lo anterior fue asentado en el expediente 1909/15/AP en donde también presuntamente se responsabiliza a la madre de la menor por omisión de cuidados y que ha ido avanzando de acuerdo a las investigaciones de la PGJ, mismas que también hoy revisa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin embargo, aunque ya se realizan las indagatorias para determinar el grado de supuesta responsabilidad de ambos padres, la demanda de pérdida de patria potestad y pago de pensión alimenticia no ha tenido avances en los juzgados familiares, por lo cual pide se agilice esta situación para que se formalice que ella está a cago de su nieta quien hoy tiene 11 años.

“Que se defina la custodia definitiva para mí y en su defecto tener si se pudiese la pensión alimenticia para la niña y mi nieta que es su hija y el siendo policía que no se diera cuenta del maltrato de la niña. Eso es lo que yo no justifico de él”, concluyó.