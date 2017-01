Con Trump, debemos prepararnos para una deportación masiva: Pat Murphy

Por: Carlos Linaldi M

TIJUANA.- El director de la Casa del Migrante de Tijuana, Pat Murphy, afirmó que sociedad y gobierno de Baja California deben prepararse para una deportación masiva, generada por las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No deben dejar que suceda lo de otras ocasiones, en que fenómenos como este toman por sorpresa y se responde de manera improvisada. Y es que por primera vez en meses, hay menos migrantes haitianos y más deportados de Estados Unidos.

“Nunca estuvimos preparados para la gente que vino del sur, empezamos a improvisar y gracias que muchas iglesias cristianas abrieron las puertas, pobrecitos, no estaban preparados para lo que han pasado, cuando tuvimos cuatro mil haitianos en la ciudad en 33 lugares, esta vez no va a haber sorpresas, sabemos que el presidente Trump quiere deportar mucha gente”, dijo.

Pat Murphy criticó al Consejo Estatal del Migrante.

“El consejo estatal existe, no puedo ver claramente qué función tiene, no sé en qué plan vamos a trabajar, ahorita no hay pretexto, los que van a deportar son cien por ciento mexicanos”, aseveró. Aseguró que la Casa del Migrante funciona bien, pero tiene como límite atender a 150 personas, ya que se les ofrecen servicios, como alojamiento, ropa, comida y gestión de documentos y empleo, para una reintegración a la sociedad.

“Tratamos de informar lo que puede pasar en esta ciudad, porque siempre hay gente lista para aprovechar, la mayoría es gente limpia, pero siempre hay algún elemento, algunos que tienen autoridad, que abusan, roban están en secuestro, extorciones, gente que tienen que proteger, a veces son policías que no se portan bien con la gente”, detalló.

Sobre la migración de haitianos, Pat Murphy dio a conocer que ha disminuido el flujo de Sur a Norte porque están asustados por las declaraciones de Trump, de modo que les están llegando sus citas con migración de Estados Unidos, pero no quieren ir, porque saben que serán deportados.

“Esta semana vamos a entrar en otra etapa, de colaborar con Migración los que quieran regularizar sus papeles y buscar trabajo, de esta semana vamos a tratar a los migrantes como cualquier migrante, darles dos semanas aquí, ayudarlos a buscar trabajo y que salgan a rentar, que poco a poco vamos a colaborar para que puedan reintegrar a la sociedad.

Quienes deseen regresar a su país sólo tienen que cruzar, porque hay certeza de que el presidente Trump los va a deportar.