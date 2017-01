VIDEO: Un mes con fuga de aguas negras en la colonia Jardín

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- La calle Caoba de la colonia Jardín registra desde hace casi un mes una fuga de aguas negras que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) atiende, pero que no resuelve, la cual se escurre calles más debajo de la colonia Herrera.

El Señor Rolando Viosca quien es residente de esta calle explicó una serie de problemas que enfrentan, comenzando por la fuga de drenaje que no deja de correr y que se suma a la pestilencia que genera la basura que desde hace tres semanas se ha acumulado en la calle, pues no ha pasado el camión recolector.

"Antes de las lluvias ya estaba, pasaron y pensamos que era por lo mismo, pero ya tiene días que dejo de llover y el agua sigue, son negras, ya se ha reportado varias veces al CESPT y vienen y no lo arreglan y es un rio de aguas negras y otro de los problemas es la recolección de basura que tiene bastante tiempo que no pasa, tienen 3 semanas que no pasa el recolector, antes pasaba todos los lunes y hasta el bote de basura nos robaron esperando que pasara el camión y no era así", explicó el señor Viosca.

Agregó que aunado a esta situación uno de los vecinos que reside en la calle y que se dedica a las ventas en mercados ambulantes, estaciona diariamente tres camiones en la misma calle, lo cual ha generado problemas de circulación en la vía, por lo que vecinos del lugar giraron escritos a autoridades municipales que chocaron discos para indicar que está prohibido usar esa vialidad para camiones de esa naturaleza, sin embargo, eso no ha impedido la operación de este comerciante que además mantiene basura de sus negocios sobre la banqueta

"La calle de nosotros es un poco angosta y el año pasado se metio un escrito a Obras Públicas para que se pusieran letreros y no se estacionaran cierto tipo de unidades, en efecto nos hicieron caso, se pudieron los letreros y al parecer hay vecinos que no lo entienden y aquí a un lado tenemos uno que parquea camiones tipo plataforma y que son de un rodado muy grande, afecta el pavimento y ha ocasionado accidentes, de hecho se estaba quemando una casa aquí a lado y no pudo entrar la bombera porque están los camiones y no hacen caso por eso hacemos un llamado a las autoridades competentes para que pongan atención", expuso.

En este sentido algunos vecinos que prefirieron mantener en el anonimato expusieron también su preocupación por el estado que guarda la barda de una casa que está en la esquina de la calle Caoba y Manuel Paredes, pues esta por caer.