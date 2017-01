Atraso en recursos federales postergó trabajos del Paso Express

TIJUANA.-Los trabajos en las obras del Nodo Express 20 de noviembre se vieron retrasados por varios meses a falta del recurso federal, que se tenía previsto llegara desde hace tres meses aproximadamente, señaló el titular de SIDUE, Manuel Guevara.

"La federación a fin de año no llegó el recurso, no nada más ese sino 350 millones de pesos no llegaron. Ya está llegando por eso ya empezó la compañía con más recursos para terminar por lo menos una primera etapa que es la que nos urge mucho que es el sentido 20 de noviembre, lo que es por arriba de la vía, el programa es que en marzo se termine por abajo. El recurso que faltaba era 25 primero y luego 45, el recurso de Bellas Artes ya llegó es del fondo metropolitano" explicó.

Con esta obra a desnivel se prevé que ayude a mitigar el tráfico que hay por esa zona que conecta con la Avenida Paseo de los Héroes, pero de acuerdo con el funcionario para el mes de marzo se terminará con una primera etapa.