Chris López desmiente parentescos o estar vinculado al SITT

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- El presidente del Comité Directivo del PRI en Baja California, Chris López Alvarado desmiente el supuesto parentesco con el exdirector del Sistema Integral del Transporte de Tijuana (SITT) José Alonso López Sepúlveda.

"En una publicación ponen a José Alonso López Sepúlveda como mi hermano y lo ponen como José Alonso López Alvarado y yo soy López Alvarado... pero como aclaración no es mi primo, no es mi familiar, sí tenemos una gran relación de varios años pero hicieron una mezcla de López, no es mi primo, tampoco es ni mi familiar, sí mi amigo y quiero decir que él llega a esa dirección por meritos propios", explicó.

Dijo que López Sepúlveda obtuvo dicho cargo porque él mismo creó, generó y procesó en las últimas dos administraciones públicas el proyecto.

"Este tiene prácticamente siete administraciones que no sale adelante, han gastado y despilfarrado millones y millones de pesos, incluso han salido a las calles y han hecho proyectos y más proyectos y en casi 20 años no habían logrado salir adelante este proyecto", sostuvo.

Asimismo felicitó a López Sepúlveda por el logro del proyecto, pues este era muy difícil de llevarlo a cabo.

Con respecto a las investigaciones que le adjudican por ser parte del SITT, dijo "son necesarias, pero no participo en nada que ver con el transporte público a manera personal y como presidente del PRI debo decir que debe beneficiar más a los tijuanenses que era necesario para modernizar a Tijuana, y que no vaya de PRI a PAN y que sea un proyecto ciudadano, estamos a favor de lo que se tenga que investigar".