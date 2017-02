Por Trump, haitiano clama a Dios por un milagro

Por: Carlos Linaldi M.

TIJUANA.- Leslie Desié, uno de los migrantes haitianos que residen en el centro de rehabilitación "Mejor Herencia", de la colonia Del Río, clama a Dios por un milagro; que Donald Trump suavice su política migratoria y no deporte a su país de origen a sus connacionales, quienes solicitan asilo político a la Unión Americana.

Afirma que muchos de ellos consideran ya quedarse a vivir en México, e incluso están empleados en trabajos sencillos. Leslie es chef, pero sin documentos, no lo aceptan en ninguna empresa.

"No podemos preocuparnos porque Donald Trump puede decir una cosa hoy y mañana Dios tocar su corazón, tenemos que estar más cerca de Dios", dijo la migrante haitiano, Leslie Desié.

"Como nosotros no tenemos papel, no tenemos documentos, sin documentos no podemos conseguir un trabajo bueno, soy profesional, en cualquier lugar donde fui a conseguir trabajo, me piden papel", señaló.